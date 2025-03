Ten zegarek ma GPS z mapami offline, a w zestawie dostaniesz dodatkowy pasek i słuchawki

Huawei Watch GT 5 to jedna z bardziej interesujących propozycji na rynku. Zapewnia on długi czas pracy na baterii, pozwala prowadzić rozmowy, oraz ma funkcje MP3 i GPS i barometru . Jednak jego największym wyróżnikiem jest możliwość ściągnięcia na niego map Offline. A wszystko to za jedyne 1099 złotych .

Huawei GT 5 z prezentami

Model objęty promocją to wariant 41 mm. Oferuje on do tygodnia pracy na pojedynczym ładowaniu, co jest naprawdę dobrym wynikiem przy tego typu urządzeniu. Jeśli zaś chodzi o prezenty, to są nimi wyżej wspomniany dodatkowy pasek i słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2. Te poza wysoką jakością dźwięku charakteryzują się także długim czasem pracy. Wynosi on do 8 godzin, natomiast przy uwzględnieniu ładowania z etui wydłuża się aż do 40 godzin. Ich standardowa cena wynosi 199 złotych, jednak w parze z Huawei Watch GT5 dostaniecie je za darmo.