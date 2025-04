Ten szybki zewnętrzny dysk SSD kupisz w świetnej cenie, a dodatkowo przetrwa piekło nie tracąc danych

Mowa tu o LEXAR SL300. Jest to nośnik SSD o pojemności 1 TB. Może się on pochwalić interfejsem USB 3.2 Gen. 2 (USB 3.1) i gniazdem USB-C. Wspiera on szyfrowanie 256-bit AES, więc jeśli go zabezpieczymy hasłem, to kradzież danych z niego będzie niezwykle trudnym zadaniem. Nie zawodzi także prędkość. Ta wynosi odpowiednio 1050 MB/s dla odczytu i 1000 MB/s dla zapisu. To i o wiele więcej za jedyne 319 zł.