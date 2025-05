Ten SSD pozwala na transfery rzędu 30,25 GB/s, ale Twój komputer nie da sobie z nim rady

Micron 9650 Pro, bo o nim mowa to wyjątkowy nośnik SSD, który przekracza szczytowe możliwości PCIe 5.0. Jak to możliwe? Otóż wykorzystuje on interfejs określany jako PCIe 6.0. Problem w tym, że obecnie żaden procesor nie oferuje oficjalnego wsparcia dla tej technologii, ponieważ jeszcze nie ruszył proces certyfikacji.