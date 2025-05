Ten smartfon ma 5G, wydajny procesor, 12 GB RAM i genialny ekran, a kupisz go za 799 zł

Motorola edge 40 neo 5G

Zacznijmy od tego, co najlepsze, czyli ekranu. Mamy tu do czynienia z 6,55-calową matrycą P-OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości 144 Hz. Jest to nie tylko mistrzostwo w swojej klasie cenowej, ale coś, czego nawet kilkukrotnie droższe smartfony by się nie powstydziły. Sercem urządzenia jest natomiast układ MediaTek Dimensity 7030. Mowa więc o naprawdę udanym układzie, który naprawdę ciężko zmusić do złapania zadyszki. Zwłaszcza że wspiera go aż 12 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB. Przestrzeń ta przyda się, chociażby na zdjęcia zrobione za pomocą 50 Mpix aparatu. I chociaż Motorola nie słynie z wybitnych zdjęć, to tym naprawdę trudno cokolwiek zarzucić.