Ten smartfon ma 256 GB pamięci, NFC i 45 W ładowanie, a kosztuje 549 zł

Tego, czyli którego? Otóż mowa tu o realme C61 , który sam w sobie jest niezwykle atrakcyjnym smartfonem do 700 złotych. Dziś natomiast możecie go kupić za jedyne 549 złotych . I naprawdę trudno o lepiej wyposażonego smartfona w tym budżecie.

Sercem tego smartfona jest układ Unisoc T612 , którego wspiera aż 6 GB RAM. To fakt warty odnotowania, ponieważ zwykle w tym budżecie spotyka się 4 GB RAM. Smartfon ten dysponuje dużym, 6,74-calowym ekranem o rozdzielczości HD+ i z odświeżaniem 90 Hz . Godny uwagi jest także jego 50 Mpix aparat. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje wbudowana pamięć. Tej jest aż 256 GB i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją dodatkowo rozszerzyć za pomocą karty pamięci. Nie zabrakło także NFC , dzięki któremu możemy między innymi płacić za zakupy smartfonem.

realme C61 jest także odporny na zachlapania zgodnie z normą IP54. Nie są więc mu straszne deszcze. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast jego bateria. Ta co prawda ma standardową pojemność 5000 mAh, jednak naładujemy ją z mocą do 45 W. A to wszystko za jedyne 549 złotych.