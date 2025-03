Ten powerbank nie tylko jest bardzo pojemny, ale także szybki, a dziś kosztuje grosze

Oczywiście wybierając powerbank, warto sięgać po sprzęt sprawdzonej marki. Chińczycy już niejednokrotnie udowodnili, że napis na obudowie przyjmie wszystko. A i obudowy ogniw wypełnione piaskiem, które dla niepoznaki są ukryte w powerbanku, również nie są niczym rzadkim i to głównie one stoją za absurdalnie niskimi cenami. Nie oznacza to jednak, że nie można kupić prawdziwej bestii za grosze. A raczej grosze, jak na swój stosunek pojemności do mocy, bo w tym wypadku 129 złotych to naprawdę śmiesznie mało.