Ten powerbank będzie idealnym towarzyszem na co dzień, a dziś kupisz go za 69 złotych

I oczywiście, jest pełno fanów targania ze sobą 20 000 mAh kloca. Jednak tak szczerze: jak często zdarza się Wam rozładować go do końca w ciągu jednego dnia? Sam osobiście jestem zwolennikiem lżejszych rozwiązań. Na przykład takich po 10 000 mAh . Tak się natomiast składa, że pewien powerbank o tej pojemności jest właśnie do kupienia w bardzo atrakcyjnej cenie , bo za jedyne 69 złotych .

UGREEN PB311

Mowa tu o UGREEN PB311. Jest to mały i dość pojemny powerbank znanej marki. I chociaż ta kojarzy się raczej z potężnymi klocami po kilkadziesiąt tysięcy mAh. Tu jednak dostajemy małe, zgrabne i lekkie pudełko. Powerbank ten oferuje dwa porty: USB-A i USB-C, który służy także jako port ładowania. To zapewnia mu kompatybilność z większością sprzętów na rynku. Dodatkowo jest to dość mocna konstrukcja, ponieważ oferuje moc na poziomie 20 W. A wszystko to za jedyne 69 złotych.