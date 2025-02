Ten mały projektor zmieści się w Twojej kieszeni, a dziś kupisz go w świetnej promocji

Po co komu tak mały projektor? Odpowiedzi może być naprawdę wiele. Jest to coś, co można zabierać ze sobą na wyjazdy: czy to pod namiot, czy do hotelu. Świetnie sprawdzi się on w podróży, kiedy wieczorem po ciężkim dniu zechcemy obejrzeć coś na naprawdę dużym ekranie, nie targając ze sobą dużego sprzętu. Ewentualnie zrobić naszym klientom niespodziewany pokaz przedstawiając prezentację na tak małym urządzeniu. Co więcej, dzięki jego wymiarom możemy go wrzucić do torby, lub plecaka i zapomnieć o nim aż do momentu, kiedy będzie potrzebny. A wszystko to za 899 złotych.