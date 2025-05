Ten mały gadżet kupisz dziś w x-kom za 9,99 zł, a każdy właściciel MacBooka musi go mieć

Mowa tu o urządzeniu tak prostym i niepozornym, jak adapter USB-A/USB-C. Wynika to z prostej przyczyny: od lat nie ma USB-A ani w MacBookach Air, ani w modelach Pro. Natomiast wiele akcesoriów, jak myszki, klawiatury, pendrive, czy dyski zewnętrzne wciąż korzysta z tego starszego, większego standardu. I chociaż są na rynku gigantyczne stacje dokujące, które dodają do MacBooków tyle różnorodnych portów, że nie jeden PC mógłby się poczuć tym zawstydzony, to są one drogie, duże i ciężkie. Tymczasem większości użytkowników tych komputerów wystarczyłby jeden port USB-A. Zwłaszcza że można go mieć za jedyne 9,99 zł.