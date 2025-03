Ten mały, elegancki projektor sprawi, że wieczorne seanse będą czystą przyjemnością

WANBO Mozart 1 Pro

Projektorem, do którego pasuje ten opis bez wątpienia jest WANBO Mozart 1 Pro, którego kupicie dziś za jedyne 1699 złotych. Jest to eleganckie, niewielkie pudełko, które potrafi zapewnić świetny obraz w domowym zaciszu, ale pod jednym warunkiem: kiedy słońce nie zagląda nam przez szybę. Wszystko dlatego, że oferuje on jasność na poziomie 900 ANSI Lumenów. Czyli znacznie wyższą, niż tanie projektory za kilkaset złotych, jednak wciąż niewystarczającą do pracy w jasny dzień. Oferowany przez niego obraz ma od 55 do 120 cali, oraz rozdzielczość Full HD. Natomiast obecność Android TV sprawia, że może on działać jako zupełnie niezależne urządzenie. A wszystko to za jedyne 1699 złotych.