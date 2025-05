Ten dysk zewnętrzny ma 2 TB przestrzeni, a dziś być Twój za 289 zł

SEAGATE One Touch 2TB HDD

Nośnik ten opiera się na dysku HDD o prędkości 5400 obr/min. Przekłada się to na transfery rzędu 120 MB/s przy zapisie treści. Nie jest to wiec demon prędkości. Dodatkowo do jego podłączenia wykorzystywany jest kabel MicroUSB-B. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć go także za pomocą standardowego MicroUSB, co jednak jeszcze mocniej ucina osiągane transfery. Jeśli więc szukasz taniego dysku, w którym to pojemność jest najważniejsza, to SEAGATE One Touch 2TB HDD sprawdzi się idealnie. Jeśli jednak liczysz także na wysokie transfery, to musisz wysupłać dodatkowe kilkaset złotych, bo za 289 zł takiego nie znajdziesz.