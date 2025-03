Tego smartwatcha kupisz dziś o niemal połowę taniej, a możesz przez niego rozmawiać

Bo wiecie, smartwatche zakłada się na rękę . Skoro już suchar dnia mamy zaliczony, to przejdźmy do poważniejszych kwestii. Otóż taki smartwatch nie krzyczy z daleka: patrzcie, ten ktoś uprawia sport! Co jest dużym plusem dla osób, których fizjonomia krzyczy z daleka: patrzcie, ten ktoś na pewno nie uprawia sportu! Dodatkowo mają ona także znacznie większe ekrany, a kosztują podobne pieniądze. Natomiast w przypadku Kiano Watch GO w tej konkretnej promocji mówimy o znacznie mniejszych pieniądzach. Otóż ten zegarek może być Wasz za jedyne 79 złotych .

Kiano Watch GO

Przejdźmy do tego, co on potrafi. No cóż, wyświetla godzinę, można w nim ustawić różnego rodzaju alarmy, minutniki, czy inny stoper. Dodatkowo wyświetla powiadomienia, liczy kroki, mierzy puls i śledzi naszą aktywność. Ot, klasyczna opaska sportowa, tyle że z dużym, 1,91-calowym ekranem AMOLED, prawda? No cóż, nie do końca. Otóż pozwala ona na odbieranie połączeń telefonicznych i prowadzenie rozmów za jej pomocą dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi. Jest to funkcja, z której sam często korzystam w swoim zegarku, kiedy akurat ktoś dzwoni gdy prowadzę samochód. To naprawdę świetna i bezpieczna opcja podczas jazdy, gdyż nie wymaga sięgania po telefon, ani odrywania oczu od drogi. A wszystko to w zegarku za jedyne 79 złotych.