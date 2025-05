Tego smartfona 5G od Samsunga kupisz dziś znacznie taniej. Mało kto potrzebuje czegoś więcej

Samsung Galaxy A36 5G

Jako pierwszy w oczy rzuca się 6,7-calowy ekran Full HD+ wykonany w technologii Super AMOLED. Oferuje on aż 120 Hz odświeżania i jasność w piku do 1900 nitów. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, którego wspiera 6 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB pamięci. Nie zabrakło tu także wsparcia dla NFC i e-SIM. Natomiast fakt, że smartfon jest zgodny z normą IP67 sprawia, że nawet niespodziewana kąpiel nie robi na nim większego wrażenia. Dopełnieniem jest natomiast 50 Mpix aparat główny i bateria 5000 mAh. A wszystko to za jedyne 1399 zł.