Tego potężnego, gamingowego laptopa kupisz dziś kilka tysięcy złotych taniej

W przypadku tej drugiej grupy ważne jest także to, żeby laptop prezentował się elegancko. Tandetne, gamingowe kształty i wszędobylskie LED-y mogą zrobić wrażenie na klientach, jednak niekoniecznie dobre. Tu do gry wchodzi HP OMEN 16-u0032nw . Laptop, który zadowoli najbardziej wymagającego gracza, czy profesjonalistę.

HP OMEN 16-u0032nw to świetny ekran

Zacznijmy od ekranu tej bestii. Jest to 16-calowa matryca miniLED o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i o odświeżaniu 240 Hz . Pozwala ona na wygodną pracę i zabawę także na zewnątrz dzięki matowej powłoce, oraz maksymalnej jasności dobijającej do 1180 nitów . Gracze i osoby pracujące z obrazem docenią także pokrycie barw na poziomie 100% DCI-P3 .

HP OMEN 16-u0032nw to świetna wydajność

Przejdźmy teraz do tego, co skrywa wnętrze. Sercem urządzenia jest układ Intel® Core™ i9 13gen 13900HX. Wspiera go 32 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz. Składają się na niego dwie kości po 16 GB. Jeśli zaś chodzi o pamięć na pliki, to producent postawił tu na nośnik NVMe o pojemności 1 TB. Za przetwarzanie grafiki odpowiada natomiast RTX 4070. Wbudowana bateria oferuje natomiast pojemność 96 Wh. Mimo tak zaawansowanych parametrów, laptop ten jest stosunkowo lekki i waży jedynie 2,15 kg. Jego standardowa cena wynosi 11 799 złotych. Jednak dzięki promocji możecie go kupić za jedyne 8 999 złotych.