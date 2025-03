Komputery chłodzone zmywaczem do paznokci. Jest przełom

Congatec , producent specjalizujący się w komputerach wbudowanych i projektach przetwarzania brzegowego, zaprezentował na targach Embedded World 2025 nowy układ chłodzenia oparty na ciepłowodach wypełnionych acetonem . Rozwiązanie to zostało stworzone z myślą o pracy w ekstremalnie niskich temperaturach, gdzie tradycyjnie stosowane płyny mogą zamarzać i uszkadzać zarówno układ chłodzący, jak i całe urządzenie.

To spory przełom, ale nie jest pozbawiony wad

Rurki cieplne wykorzystują proces parowania i skraplania cieczy do efektywnego odprowadzania ciepła z urządzenia. Większość dostępnych na rynku rozwiązań chłodzenia powietrznego również na nich bazuje, jednak są wypełnione przeważnie wodą. W normalnych warunkach sprawdza się ona najlepiej ze względu na wysokie ciepło parowania, ale w skrajnie niskich temperaturach nie jest dobrym wyborem, ponieważ zamarza w 0°C.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Congatec, zastosowanie acetonu pozwoliło na pracę w zakresie od -40°C do 85°C. Jest to ogromne ułatwienie przy projektowaniu systemów do zastosowań w miejscach takich jak arktyczne lub antarktyczne placówki badawcze, wysoko położone stacje przekaźnikowe czy chłodnie przemysłowe.