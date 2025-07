Te słuchawki łączą zalety dousznych i nausznych, a z tym kodem zapłacisz za nie 59 zł

Infinix XBUDS 3 Loop słuchawki, których kategoria nie została jeszcze do końca określona. Mimo to zdobywa ona coraz szersze grono fanów. Czerpią one rozwiązania z dwóch różnych światów: dousznych i nausznych, dodając przy tym coś od siebie. Mamy więc brak pałąka i mały rozmiar kojarzony z dousznymi, oraz duży przetwornik i brak zatkanego kanału słuchowego typowe dla słuchawek nausznych. A to wszystko za 139 zł, chyba że przy składaniu zamówienia wpiszecie kod weekend. Wtedy cena spadnie do zaledwie 59 zł.