55-calowy QD-Mini LED za 1999 zł. Jeśli szukasz telewizora, to lepiej wycenionego nie znajdziesz

Mowa tu o QD-Mini LED, czyli połączenie matrycy z warstwą kropek kwantowych, która przekłada się na znacznie żywsze kolory, oraz ich o wiele szerszy zakres, z mini LED, czyli sterowalnym, niezależnym podświetleniem strefowym, które zwiększa kontrast obrazu. Rzecz jasna tylko w sytuacjach, kiedy ciemne i jasne elementy znajdują się w różnych strefach. Np. zdjęcie gwieździstego nieba nie będzie korzystało z dobrodziejstw tej technologii z powodu ciemnego tła z rozsianymi świetlistymi punktami.

TCL 55C6KS

Skoro już omówiliśmy możliwości i ograniczenia technologii ekranu, to przejdźmy do samego panelu. Ten ma 55-cali i rozdzielczość 4K. Wspiera także HDR i działa z odświeżaniem 60 Hz. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to mamy tu system 2.1, który oferuje łącznie 40 W mocy dźwięku. Za łączność odpowiadają natomiast 3 porty HDMI 2.1.

Nie zabrakło także smartTV z dostępem do YouTube i innych popularnych serwisów VOD. A wszystko to za jedyne 1999 zł.