Tania, mała i z wysyłką z Polski. Ta konsola to dla wielu ideał

Anbernic RG28XX

Jest to dość prosty przedstawiciel swojej rodziny. Nie znajdziemy tu ani Wi-Fi, ani Bluetooth. Jest tylko standardowy zestaw dwóch slotów microSD, kolorowy ekran IPS 2,83-cala o rozdzielczości VGA i duży potencjał do grania. Na pokładzie znajduje się tu kultowy układ H700 i 1 GB RAM. Wniosek jest więc prosty: gry z NES, SNES, GB, GBC i GBA będą tu działały jak złoto. Bez problemu uruchomimy tu także niektóre gry z NDS, chociaż tu problemem nie jest wydajność, a dotykowy ekran. W hity z PSX także zagramy na tej konsoli, oraz w kilka prostszych gier z PSP. Tym samym możemy wrócić dzięki tej konsoli do starych dobrych czasów i uruchomić nasze ulubione gry na jednym, małym urządzeniu. A wszystko to za jedyne 257 zł.