Ta promocja to dosłowne rozbicie banku. Dokładnie jak w jednorękim bandycie

Dotyczy ona OPPO Reno12 F 5G , czyli smartfona ze średniej półki, który standardowo jest wyceniony na 1099 zł. Dziś jednak może on być Wasz za jedyne 777 zł . I trzeba przyznać, że jego specyfikacja dobitnie pokazuje, z jak dobrą ofertą mamy tu do czynienia.

Ta cena, to jak rozbity bank

Smartfon ten oferuje 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jego sercem jest natomiast układ MediaTek Dimenisty 6300, który zapewnia urządzeniu zarówno przyzwoitą wydajność, jak i wsparcie dla 5G. A skoro już o wspieraniu mowa, to towarzyszy mu 8 GB RAM. Na pliki użytkownika znalazło się natomiast 256 GB miejsca. W sam raz na aplikacje i zdjęcia robione 50 Mpix aparatem głównym. Pojemna, 5000 mAh bateria może zostać uzupełniona przy użyciu ładowarki do 45 W, natomiast odporność zgodna z klasą IP64 sprawia, że pył, ani deszcz nie są wyzwaniem dla tego smartfona. A wszystko to za jedyne 777 zł.