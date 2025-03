Ta promocja dowodzi, że można kupić gamingowego laptopa nie wydając przy tym fortuny

ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN019

Warto jednak na wstępie napisać o małym haczyku: promocja ta dotyczy laptopa bez systemu operacyjnego. Ten należy zdobyć i zainstalować we własnym zakresie. Trudno to jednak w dzisiejszych czasach nazwać większą wadą. Jest to raczej niedogodność, z którą dość łatwo można sobie poradzić. Laptop ten oferuje 15-calową, matową matrycę o rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli i z odświeżaniem 144 Hz .

Sercem laptopa jest natomiast układ AMD Ryzen 7 7435HS, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 4800 MHz z możliwością rozszerzenia do 32 GB. Jeśli chodzi zaś o układ graficzny, to jest to RTX 3050 z 4 GB vRAM. A wszystko to za jedyne 2999 złotych.