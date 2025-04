Ta klawiatura wygląda jak z poprzedniej epoki. To jednak nowoczesny kawałek sprzętu w świetnej cenie

Jeśli jesteście fanami desingu retro, to bez wątpienia Epomaker TH80 Pro V2 wpadnie Wam w oko. Klawiatura ta wygląda tak, jakby jej projekt powstał kilkadziesiąt lat temu. Mimo to oferuje ona szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym wbudowany ekran z diod RGB , który może wyświetlać godzinę, statystyki komputera, lub wybrane przez nas obrazki. A wszystko to za jedyne 429 złotych .

Oczywiście ekran i wygląd to nie wszystko, co ma ona do zaoferowania. Klawiatura ta jest w formacie 75%, czyli jest mniejsza, od standardowych. Wykorzystuje ona przełączniki Epomaker Wisteria Linear. Ma także strefowe podświetlenie RGB. Jeśli zaś chodzi o łączność, to wspiera ona zarówno przewodowe połączenie po USB-C, jak i bezprzewodowe przez Bluetooth i dedykowany adapter 2,4 GHz. A wszystko to za jedyne 429 zł.