T-Mobile z nowym sprzętem w ofercie. Przyda się do czytania i robienia notatek

Notatnik jak prawdziwy papier

Onyx Boox Note Air 4 C został wyposażony w 10,3-calowy, kolorowy ekran E Ink , który do złudzenia przypomina prawdziwy papier. Jego powierzchnia sprawia, że pisanie jest bardzo naturalne, a jednocześnie zapewnia wygodę cyfrowej organizacji. Dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji (zaledwie 5,8 mm grubości i 420 g masy) urządzenie można zabrać ze sobą wszędzie, niezależnie od tego, czy pracujemy, studiujemy, czy oddajemy się twórczej pasji.

Zaawansowane funkcje dla wymagających użytkowników

Onyx Boox Note Air 4 C oferuje szereg innowacyjnych narzędzi wspomagających pracę i naukę:

Komfortowe czytanie bez zmęczenia oczu

Ekran Onyx Boox Note Air 4 C wyświetla pastelowe kolory, które poprawiają koncentrację i redukują zmęczenie wzroku. Dodatkowo, urządzenie oferuje regulację podświetlenia, co pozwala dostosować intensywność światła do pory dnia – od chłodnego światła dziennego po ciepły tryb nocny.