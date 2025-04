Szykujesz się na wiosenny wypad? Zabierz ze sobą szybki i pojemny powerbank, który kupisz w atrakcyjnej promocji

Powerbank to klasa sprzętu, której nigdy nie jest dość. nawet jeśli masz już jednego, to kolejny nigdy nie zaszkodzi, a wręcz może się przydać. zwłaszcza kiedy mówimy o szybkim i pojemnym powerbanku jak SBS TTBB20000PD45WK , który może być Wasz za jedyne 99,99 złotych .

SBS TTBB20000PD45WK

Pod tą dość długą nazwą kryje się wszystko, to ten powerbank oferuje. Mamy tutaj więc 20 000 mAh pojemności baterii. Natomiast jego port USB-C oferuje aż 45 W czystej mocy. W komplecie znajduje się także pojedynczy port USB-A o mocy 18 W, oraz microUSB. To ostatnie służy wyłącznie do ładowania powerbanku przy pomocy starszych kabli. Oczywiście domyślnym sposobem na uzupełnienie energii jest USB-C. A wszystko to za jedyne 99,99 zł.