Szukasz względnie taniego, acz funkcjonalnego prezentu dla dziecka? Lepiej trafić nie mogłeś

Jednak nie jeden z tych natychmiastowych, których wkłady zostaną wypstrykane w ciągu pierwszych 10 minutach zabawy . Nie też taki z motywami różnych bajkowych postaci, bo możemy bardzo źle trafić. Najlepiej postawić tu na coś w miarę prostego i neutralnego , co może się podobać i dorosłym i dzieciom. A to wszystko za jedyne 199 złotych .

SJCAM FunCam+

Takim urządzeniem jest SJCAM FunCam+, czyli cyfrowy aparat fotograficzny stworzony z myślą o dzieciach. Oferuje on 10 Mpix matrycę, oraz pozwala na nagrywanie filmów w Full HD. Nie znajdziemy w nim zoomu optycznego, ani mechanicznej stabilizacji co... Jest dużym plusem. Mówimy w końcu o aparacie dla dzieci. Ten nie raz zaliczy glebę. Producent pomyślał i o tym wzmacniając go przed upadkami. Dodatkowo dwa ekrany i duże, prosto opisane przyciski sprawią, że robienie zdjęć i nagrywanie filmów będzie... No cóż, dziecinnie proste. To może być naprawdę świetny pierwszy aparat dla małego dziecka. A to wszystko za jedyne 199 złotych.