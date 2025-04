Szukasz taniego tabletu do filmów i przeglądania sieci? Ten ma ekran 2K, LTE i kosztuje 749 zł

Owszem, nie jest to najmocniejszy tablet na rynku, ani też najnowszy. Jednak w tym konkretnym budżecie naprawdę trudno o coś lepszego od LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706 . Zwłaszcza że mówimy tu o sprzęcie wyposażonym w moduł LTE. To samo w sobie sprawia, iż możemy liczyć na samodzielność tego urządzenia także w sytuacji, kiedy jesteśmy poza domem. A wszystko to za jedyne 749 zł .

LENOVO Yoga Tab 11 YT-J706

Tablet ten oferuje 11-calowy ekran o rozdzielczości 2K, który oferuje wysoką szczegółowość i jakość obrazu. Za doznania dźwiękowe odpowiadają natomiast wyżej wspomniane cztery głośniki od JBL. Wbudowana podstawka pozwala natomiast nie tylko postawić tablet, ale także go powiesić. Sercem tego urządzenia jest MediaTek Helio G90T, którego wspiera 4 GB RAM. Nie jest to król wydajności, jednak wciąż mowa tu o układzie dość wydajnym do codziennego użytkowania. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB. A wszystko to za jedyne 749 zł.