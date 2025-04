Szukasz taniego smartwatcha? Tego kupisz za 49 zł i będziesz mógł z niego dzwonić

Tu na pierwszy rzut oka jest tak samo. FOREVER IGO 3 JW-500 zmierzy Twój puls, czy to ile kroków przeszedłeś. Wyświetli także powiadomienia, czy godzinę. Pozwoli nawet nastawić minutnik. I samo to już jest niezłym argumentem do zakupu, skoro mówimy o smartwatchu, którego w dzisiejszej promocji możesz kupić za jedyne 49 złotych .

FOREVER IGO 3 JW-500

To jednak wciąż nie jest wszystko. Smartwatch ten pozwala dodatkowo na prowadzenie za jego pomocą rozmów telefonicznych. Oczywiście wymaga to sparowania go ze smartfonem. Dzięki niemu nie tylko można nie tylko odbierać, ale i wykonywać połączenia, co nie jest aż takie oczywiste. I to w zegarku za jedyne 49 złotych.