Szukasz taniego smartfona na długie lata? Za tego zapłacisz tylko 349 zł

Motorola Moto G04

Mowa tu o Motoroli Moto G04 w wariancie 8/128 GB. Smartfon ten poza naprawdę wybitnym wariantem pamięci operacyjnej i masowej w swojej półce cenowej, ma do zaoferowania o wiele więcej. Jego front zdobi 6.56-calowy ekran HD+ o odświeżaniu 90 Hz. Zastosowany procesor to UNISOC T606. Dodatkowo producent zastosował tu baterię 5000 mAh, którą można naładować z mocą do 18 W. Jeśli zaś chodzi o aparat, to mamy tu do czynienia z pojedynczym 16 Mpix oczkiem. Nic specjalnego, ale to samo można powiedzieć o większości smartfonów w tym budżecie. Ten przynajmniej nic nie udaje. Mowa w końcu o smartfonie, który może być Twój za 349 zł.