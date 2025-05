Szukasz taniego miejsca na swoje dane? Ten dysk zewnętrzny kupisz za 194,25 zł

Mowa tu o nośniku WD My Passport. Oferuje on 1 TB przestrzeni dyskowej i może być Twój za naprawdę skromną kwotę 194,25 zł. Gdzie tkwi haczyk? No cóż, mamy tu do czynienia z dyskiem HDD, a nie SSD. Jednak w przypadku dużych, rzadko używanych plików jak najbardziej się sprawdzi. Zwłaszcza że w tym budżecie kluczowy jest przelicznik ceny do pojemności, a nie szybkość.