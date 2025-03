Szukasz taniego laptopa? Ten jest w promocji i świetnie nadaje się do nauki i biura

HP 15-fc0029nw

I oczywiście: nie jest to sprzęt idealny. Gracze raczej nie będą zachwyceni takim urządzeniem. No, chyba że tacy jak ja, czyli osoby, dla których Skyrim to przecież wciąż jest całkiem nowa gra, tak jak i Wiedźmin 3, który przecież w 30 klatkach i minimalnych ustawieniach oraz rozdzielczości 720p wygląda nieźle. Mimo to jego AMD Ryzen 5 7520U wciąż sobie radzi świetnie w codziennej pracy. Zwłaszcza że wspiera go 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5500 MHz. Niestety, ale pamięć ta jest wlutowana. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Ekran to natomiast duża, 15,6-calowa, matowa matryca o rozdzielczości Full HD. Zapewnia to więc wystarczającą przestrzeń roboczą i brak obaw o odblaski. A wszystko to za jedyne 2099 złotych.