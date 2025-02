Szukasz taniego gamingowego monitora? Dzięki tej promocji lepszego nie znajdziesz

IIYAMA G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle

Zwłaszcza, że w jego przypadku kluczowe są dwie rzeczy: liczba klatek na sekundę, oraz czas reakcji. Jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię, to możemy liczyć na nawet 180 obrazków w jednej sekundzie rozgrywki. Oczywiście jest to szybkość dynamiczna, która się synchronizuje z sygnałem obrazu. Drugi parametr również wypada niezwykle satysfakcjonująco: opóźnienia wynoszą jedynie 0,2 ms. Mowa tu więc o topowej wartości, która nie ustępuje niczym monitorom z najwyższej półki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu matrycy FastIPS. W monitorze znajdują się także głośniki i wyjście słuchawkowe. Ten ostatni element docenią wszyscy ci, którzy stawiają swoje komputery na dole. A wszystko to w promocyjnej cenie 599 złotych.