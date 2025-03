Szukasz mocarnego laptopa do gier w dobrej cenie? Tego kupisz dziś 900 zł taniej

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W monitor

Zacznijmy tradycyjnie: od jego monitora. Jest to 15,6-calowa matryca Full HD IPS , o odświeżaniu 144 Hz . Z pewnością docenią to gracze, dla których Full HD to rozdzielczość wystarczająca przy panelu w tym rozmiarze, natomiast wysokie odświeżanie pozwoli im się cieszyć rozgrywką w bardzo wielu klatkach na sekundę. Na pewno nie stanowi to także problemu dla inżynierów. Jeśli zaś chodzi o grafików, to sami muszą ocenić, czy pokrycie 100% sRGB, 72% NTSC i 75.35% Adobe RGB jest wartością dla nich wystarczająca.

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-LP017W wydajność

Przejdźmy jednak do surowej mocy. Sercem laptopa jest układ AMD Ryzen 7 7435HS. Wspiera go 16 GB RAM DDR5 4800 MHz. Tu jednak jest widoczne pole do pewnej inwestycji: otóż zajmuje ona tylko jeden slot. Warto więc dokupić drugą kość o tych samych parametrach i podbić pamięć do 32 GB, aby uzyskać dual channel. Jeśli chodzi o pamięć na system i pliki, to jest nią dysk NVMe 4.0 o pojemności 512 GB. Zwieńczeniem zestawu jest grafika RTX 4060 z 8 GB vRAM. Całość jest natomiast zamknięta w dość kompaktowej obudowie o wadze 2,2 kg. A wszystko to w promocyjnej cenie za 4499 złotych.