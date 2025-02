Szukasz miejsca na swój sprzęt? To biurko gamingowe kupisz dziś 300 zł taniej

Dokładniej rzecz biorąc mowa tu o biurku ENDORFY Atlas S , które może być wasze za jedyne 499 złotych. Jest to kawał solidnego blatu MDF stylizowanego na kompozyt z włókien węglowych. Całość jest solidna i potrafi utrzymać nawet do 80 kg sprzętu . Tym samym nawet najcięższy PC w zestawie z kilkoma monitorami nie będzie stanowił dla niego wyzwania. Zwłaszcza, że ma ono 114 cm szerokości i 74 cm głębokości . Miejsca więc na nim nie zabraknie.

ENDORFY Atlas S to biurko pozwalające utrzymać porządek

Zestawy PC mają jeden dość poważny problem: wszechobecne kable. Jednak ENDORFY Atlas S pozwala go częściowo rozwiązać. Otóż w blacie znajdują się otwory pozwalające je schować. Dodatkowo w jego nogach są specjalne kanały na kable, którymi można je poprowadzić co pozwoli zachować porządek i na i pod biurkiem. A wszystko to za skromne 499 złotych.