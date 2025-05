Szalona promocja w x-kom. Ten produkt jest tani jak barszcz i znika w oczach. Sam kupiłem dwa

Mowa tu o karcie pamięci Samsung EVO Plus w formacie SD o pojemności 256 GB. Została ona wyceniona na jedyne 49 złotych, co jest absurdalnie dobrą ofertą jak na nośnik o tej pojemności. Zwłaszcza że mamy tu do czynienia z kartą naprawdę wysokiej klasy, która oferuje przyzwoite prędkości. Mowa tu o 130 MB/s dla odczytu i 120 MB/s zapisu.