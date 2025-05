Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 249,99 zł, a dziś możesz go kupić za 29,99 zł

SBS Jaz Smooth 2w1 , bo o nim mowa, to dwa głośniki Bluetooth, które są połączone ze sobą magnetycznie, jednak można je bez większego problemu rozdzielić. Dzięki temu ten głośnik stereo można ustawić po dwóch stronach, tak aby ten efekt był znacznie lepiej słyszalny. A wszystko to w urządzeniu, które można kupić dosłownie za ułamek jego pierwotnej ceny, bo za jedyne 29,99 zł .

SBS Jaz Smooth 2w1

Często w przypadku takich promocji ludzie twierdzą, iż ceny są specjalnie zawyżone. Dlatego też postanowiłem sprawdzić, jak kształtują się one w innych sklepach, gdzie jest on dostępny. I tak się składa, że można w nich go kupić za 249,99 zł. Ta wręcz absurdalnie mocna promocja jest więc jak najbardziej prawdziwą okazją. Warto także dodać, że głośnik ten oferuje także port AUX, oraz potrafi odtwarzać muzykę z karty microSD. A wszystko to za jedyne 29,99 zł.