Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt kosztował 100 zł, a dziś kupisz go za 19,99 zł

Mowa tu o słuchawkach Bluetooth typu TWS, a dokładniej SBS Music Hero. Technicznie rzecz biorąc, są to typowe słuchawki, jakie można dostać w budżecie do 100 złotych. Do tej pory były one dostępne za 99,99 zł. Jednak w dzisiejszej promocji możecie je kupić za jedyne 19,99 złotych.