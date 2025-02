Szalona promocja w Media Expert. Ten produkt był za 170 zł, a dziś jest za 30 zł

Mowa tu o głośniku Bluetooth SBS Sport Wireless, który możecie kupić w sieci Media Expert za jedyne 29,99 złotych. Jest to miniaturowy głośnik o mocy 5 W. Dzięki obecności zintegrowanego, metalowego klipsa możemy go zaczepić do paska naszych spodni, lub szelek torby lub plecaka. Natomiast jego niska waga wynosząca 159 gramów sprawia, że będzie to dla nas praktycznie nieodczuwalne.