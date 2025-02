Świetny smartwatch kupisz w sklepie Huaweia. Niższa cena + pasek gratis

Największym problemem smartwatchy z WearOS jest ich czas pracy na baterii. Ten wynosi maksymalnie kilka dni a i to w tych droższych modelach. Te najtańsze mogą liczyć na około dobę pracy. Natomiast w przypadku Huaweia i jego zegarków z HarmonyOS tydzień pracy na pojedynczym ładowaniu to nic niezwykłego.

Huawei Watch Fit 3

Wśród tych zegarków bez wątpienia godny uwagi jest Huawei Watch Fit 3. Jest to zegarek z którego sam korzystam od kilku tygodni i jestem z niego naprawdę zadowolony. Poza mierzeniem aktywności, snu, oraz sportów ma on szereg dodatkowych funkcji. Pozwala on między innymi na wyjście z domu bez telefonu i cieszeniem się słuchaniem muzyki bezpośrednio z zegarka. Tej możemy słuchać bezpośrednio z urządzenia, czego nie polecam, zwłaszcza w autobusach, jak i ze słuchawek Bluetooth.

Może i bez nawigacji, ale z zapisem trasy i opcją powrotu

Kolejną istotną opcją jest wbudowany GPS. Co prawda na zegarku nie ma map. Nie znajdziemy więc opcji nawigowania... przynajmniej nie standardowej. Jednak może on rejestrować trasę, którą pokonaliśmy, oraz wyświetlać jej zarys na tarczy zegarka. Możemy także uruchomić opcję powrotu, dzięki której zegarek pomoże nam wrócić do punktu początkowego. Z użytecznych aplikacji znajdziemy na nim także kalkulator, oraz latarkę, która znacznie ułatwia nocne eskapady do toalety bez budzenia domowników. Przy okazji jego bateria wytrzymuje około tygodnia, co jest świetnym wynikiem.