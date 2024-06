Stworzył sarkastycznego robota na bazie Raspberry Pi 4B

Zrzędzący robot jako towarzysz codzienności? Poznajcie Floyda — można z nim porozmawiać lub wysłać go na eksplorację biurka.

Było sobie życie, no prawie

Larry, z kanału Larry's Workbench na YouTube, stworzył robota w formie łazika na bazie komputera Raspberry Pi 4B. Dał mu robotyczne ramię, podpiął mikrofon, kamerę i głośnik, przede wszystkim jednak spiął go z AI. Choć to wciąż wczesny etap rozwoju uroczego robota ochrzczonego jako Floyd, maszyna już teraz potrafi zaskoczyć twórcę dużymi porcjami sarkazmu czy zwyczajnie go zbesztać.

Na kanale możemy obejrzeć kolejne etapy ewolucji maszyny i rozmaite zabawne sytuacje, z którymi do czynienia ma Larry po wprowadzeniu się do jego mieszkania nowego domownika. Póki co koszt całego projektu wyniósł niewiele, bo zaledwie 400 dolarów. Być może właśnie tak będą wyglądały zabawki przyszłości czy nawet domowe zwierzaki-roboty dla osób z alergią. Jedno jest pewne, Larry nie może narzekać na nudę.

Twórca nie udostępnił jeszcze publicznie zastosowanych schematów i oprogramowania zarządzającego maszyną, zamiast tego zaprasza do oglądania postępów z prac, w których ożywia swój projekt. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości podzieli się szczegółowym przewodnikiem, jak stworzyć własnego zgryźliwego robota, to jednak nawet zapowiada w tym wideo:

Zobacz: Niespodziewany gość w fabryce Mercedesa. Zostanie na stałe

Zobacz: Każdy ją zna. Lubiana układanka logiczna z nowym rekordem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Larry's Workbench

Źródło tekstu: Tm's Hardware, xda developers, oprac. wł