Stiga wypuszcza nową serię robotów koszących

Stiga wypuściła na rynek serię inteligentnych robotów, które zadbają o twój ogródek i podwórko. Wystarczy wciśnięcie jednego przycisku i można się wygodnie rozsiąść, a maszyna zrobi wszystko za nas.

Z myślą o ogrodach każdej wielkości, obecna generacja autonomicznych robotów koszących została rozszerzona. Do nowej oferty marki Stiga trafią modele A500, A750 i A1000, aby zaspokoić potrzeby koszenia mniejszych trawników (od 500 m2 do 1000 m2). Nowościami w rodzinie dużych robotów są natomiast modele A7500 i A10000, które oznaczają znaczne rozszerzenie obszaru koszenia, aż do 10 000 m2, zapewniając wydajną pielęgnację nawet największych trawników.

Stiga prezentuje nowe modele

Dzięki najnowocześniejszym funkcjom, autonomiczne roboty STIGA pracują zgodnie ze schematami koszenia, które mogą być wybierane przez użytkownika. Domyślnie zdefiniowany jest wzór koszenia „równoległe linie”, który pozwala uniknąć wielokrotnych przejazdów po tym samym obszarze, minimalizując czas potrzebny na pełne skoszenie ogrodu i ograniczając nadmierne koszenie trawy, które pojawia się podczas poruszania się robota metodą losową. Nowe funkcje obejmują:

Niestandardowy kąt koszenia: po wybraniu pożądanego wzoru koszenia, możliwe jest zmodyfikowanie kąta zorganizowanego toru koszenia, który można dostosować w zakresie od +90° do -90°, z dokładnością co 0,1 stopnia. Idealna funkcja dopasowująca tor koszenia do istniejących kształtów lub struktur ogrodowych, poprawiająca ogólną estetykę ogrodu.

po wybraniu pożądanego wzoru koszenia, możliwe jest zmodyfikowanie kąta zorganizowanego toru koszenia, który można dostosować w zakresie od +90° do -90°, z dokładnością co 0,1 stopnia. Idealna funkcja dopasowująca tor koszenia do istniejących kształtów lub struktur ogrodowych, poprawiająca ogólną estetykę ogrodu. Tymczasowe strefy wyłączone z koszenia: możliwe jest tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia niektórych części ogrodu. Aby ustawić „Strefę bez koszenia”, można połączyć dwa punkty wirtualnego obwodu, tworząc linię rozdzielającą.

możliwe jest tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia niektórych części ogrodu. Aby ustawić „Strefę bez koszenia”, można połączyć dwa punkty wirtualnego obwodu, tworząc linię rozdzielającą. Funkcja Odejdź Stąd: możliwe jest również tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia strefy wokół użytkownika, która jest definiowana na podstawie pozycji GPS urządzenia mobilnego lub poprzez wybranie „odległości buforowej” od żądanego punktu na mapie ogrodu za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO APP oraz z określonym czasem trwania.

możliwe jest również tymczasowe wyłączenie z obszaru koszenia strefy wokół użytkownika, która jest definiowana na podstawie pozycji GPS urządzenia mobilnego lub poprzez wybranie „odległości buforowej” od żądanego punktu na mapie ogrodu za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO APP oraz z określonym czasem trwania. Powiadomienie o przeszkodzie: jeśli podczas koszenia urządzenie wielokrotnie uderzy w przeszkodę, robot po powrocie do bazy powiadomi operatora o obecności hipotetycznej przeszkody. Następnie użytkownik może zobaczyć przybliżoną pozycję przeszkody na mapie i ograniczyć ją, ustawiając wokół niej okrągłą „strefę zakazu koszenia”.

jeśli podczas koszenia urządzenie wielokrotnie uderzy w przeszkodę, robot po powrocie do bazy powiadomi operatora o obecności hipotetycznej przeszkody. Następnie użytkownik może zobaczyć przybliżoną pozycję przeszkody na mapie i ograniczyć ją, ustawiając wokół niej okrągłą „strefę zakazu koszenia”. Długie wyjście: jeśli funkcja jest aktywna, podczas wychodzenia z bazy dokującej robot cofa się na odległość 2 metrów od miejsca ładowania, a następnie obraca się o 180°, aby rozpocząć cięcie.

jeśli funkcja jest aktywna, podczas wychodzenia z bazy dokującej robot cofa się na odległość 2 metrów od miejsca ładowania, a następnie obraca się o 180°, aby rozpocząć cięcie. Koszenie obszarów zamkniętych: funkcja ta pozwala robotowi na samodzielną pracę w zamkniętych obszarach, bez łączenia ich z trasami komunikacyjnymi między strefami. Po ukończeniu wyznaczonej strefy koszenia, robot automatycznie zatrzyma się, oczekując na ponowne umieszczenie w bazie ładującej lub w innej strefie ogrodu.

funkcja ta pozwala robotowi na samodzielną pracę w zamkniętych obszarach, bez łączenia ich z trasami komunikacyjnymi między strefami. Po ukończeniu wyznaczonej strefy koszenia, robot automatycznie zatrzyma się, oczekując na ponowne umieszczenie w bazie ładującej lub w innej strefie ogrodu. Powiadomienia typu push: po aktywacji robot wysyła powiadomienia push za pośrednictwem aplikacji Stiga.GO w przypadku awarii robota lub gdy zatrzyma się po skoszeniu zamkniętego obszaru. Umożliwia to szybką interwencję zdalną lub na miejscu oraz stałą komunikację, zapewniając pełną kontrolę zarówno nad robotem, jak i ogrodem.



Ze swoim opatentowanym akumulatorem ePower, seria autonomicznych robotów koszących STIGA została zaprojektowana tak, aby działać energooszczędnie i z poszanowaniem natury. Akumulator STIGA ePower charakteryzuje się zaawansowaną technologią zapewniającą niezawodność i trwałość, dzięki czemu nawet po 1500 cyklach ładowania — co odpowiada około 4 latom użytkowania — akumulator nadal działa z wydajnością ponad 80%.

Autonomiczne roboty koszące STIGA są dostępne w sprzedaży na stronie internetowej STIGA.pl oraz u autoryzowanych dealerów. Sugerowana cena detaliczna obejmuje bezpłatną łączność przez cały okres użytkowania robota, bez dodatkowych kosztów.

