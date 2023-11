Steam z ważną zmianą. Na to czekało wielu graczy

Najnowsza wersja Steama wprowadza zmianę, na którą czekało wielu graczy. Granie w mnóstwo produkcji stanie się dużo łatwiejsze.

Steam poinformował, że w najnowsze wersji swojej aplikacji wprowadził obsługę kontrolerów PlayStation DualSense oraz DualShock. Dzięki temu twórcom gier będzie łatwiej je obsługiwać.

DualSense i DualShock na Steam

Deweloperzy gier mogą dodawać obsługę kontrolerów DualSense oraz DualShock. Może być ona pełna lub częściowa, a także bezprzewodowa lub tylko po kablu. Z kolei gracze nie tylko otrzymali możliwość używania ulubionych padów, ale na Steamie pojawi się też filtr wyszukiwania gier właśnie po obsłudze kontrolerów PlayStation.

Skąd taka decyzja? Z danych firmy Valve wynika, że na Steamie około 12 proc. graczy używa kontrolerów. Może się wydawać, że to niewiele, ale w rzeczywistości to aż 3 mld sesji w ciągu ostatniego roku, w trakcie których gracze korzystali z tej formy sterowania. Wśród nich 60 proc. to modele przeznaczone do Xboxów, a 27 proc. to właśnie pady stworzone przez PlayStation.

Warto wspomnieć, że pod koniec 2019 roku dane wyglądały nieco inaczej. Wtedy było 990 mln sesji z kontrolerem w dłoni, a podział na modele wynosił 76 do 19 proc. na korzyść Xboxów. W ciągu ostatnich czterech lat popularność padów do PlayStation wzrosła aż czterokrotnie.

Źródło zdjęć: Casimiro PT / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware