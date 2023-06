Sprzedaż kart graficznych leci na łeb, ale NVIDIA nie narzeka

Według najnowszych danych sprzedaż kart graficznych jest tragiczna. Spadki są ogromne. Pomimo tego NVIDIA nie narzeka.

Firma analityczna Jon Peddie Reaserch opublikowała najnowszy raport na temat sprzedaży kart graficznych. Stwierdzenie, że jest źle to ogromne niedopowiedzenie. Spadki są ogromne. Pomimo tego NVIDIA nie narzeka i notuje większe przychody niż przy premierze poprzedniej generacji.

Sprzedaż kart graficznych

Według danych firmy JPR sprzedaż kart graficznych w pierwszym kwartale 2023 roku jest o 12 proc. gorsza niż w czwartym kwartale 2022 i aż o 38 proc. gorsza w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022. Oberwali dosłownie wszyscy, ale to nadal NVIDIA jest niekwestionowanym liderem rynku.

Jeśli chodzi o desktopowe karty graficzne, to wciąż NVIDIA jest daleko przed swoimi konkurentami. Nie zmienia to faktu, że sprzedaż na poziomie 5,29 mln egzemplarzy nie jest zadowalająca w sytuacji, gdy w najlepszych czasach była ponad 2-krotnie lepsza. Z drugiej strony to nadal dużo więcej niż 760 tys. sprzedanych kart graficznych AMD czy 250 tys. konstrukcji z logo Intela. Powiedzieć, że jest źle, to jak nic nie powiedzieć.

NVIDIA nie narzeka?

Tymczasem Jeff Fisher, który w NVIDII jest starszym wiceprezesem w dziale gamingowym, przekonuje, że firma nie ma powodów do narzekania. W trakcie Bank of America Global Technology Conference powiedział on, że seria GeForce RTX 40 radzi sobie wyjątkowo dobrze pod względem sprzedaży i generowanych przychodów.

Ujawnił on, że roczna stopa wzrostu działu GeForce wzrosła w roku fiskalnym 2023 aż 20 proc. względem roku 2020, kiedy to zadebiutowały kart z serii RTX 30. Zdaniem Fischera szczególnie dobrze mają radzą sobie modele GeForce RTX 4070 oraz RTX 4070 Ti. Aż o 40 proc. mają szybciej generować przychód niż seria Ampere. No cóż, przy dużo wyższych cenach nie jest to szczególnie zaskakujące...

