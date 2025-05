Soundcore Liberty 5 już w Polsce. Zaskoczą cię brzmieniem i ANC

Anker obiecuje do 12 godzin odtwarzania na Liberty 5 bez aktywnej redukcji szumów oraz do 8 godzin z jej włączeniem. W połączeniu z etui ładującym czas pracy może wynieść odpowiednio do 48 lub 32 godzin. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać do 5 godzin działania po zaledwie 10 minutach w etui.