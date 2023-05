Subwoofer już niepotrzebny. Sony wprowadza soundbar 3.1 z Dolby Atmos

Subwoofer nie pasuje Ci do koncepcji salonu? Nic nie szkodzi. Lada chwila dostępny będzie subwoofer 3.1 Sony.

Mowa o modelu HT‑S2000. Soundbar 3.1-kanałowy został wyposażony w systemy Dolby Atmos i DTS:X, co ma zapewnić wrażenie dźwięku przestrzennego. Konstrukcja wykorzystuje rozwiązania Vertical Surround Engine, który emituje dźwięk „nad” słuchaczy i S-Force PRO Front Surround, dodający dźwięk po bokach. Opracowane przez firmę Sony metody wirtualizacji zapewniają tym sposobem wrażenie otaczającego słuchaczy dźwięku bez używania dodatkowych głośników.

Ponadto soundbar jest zdolny do upmixowania, by wygenerować dodatkowe kanały dźwięku dla materiałów, którym tego brakuje. Dzięki temu nawet transmisje telewizyjne z dźwiękiem stereo mogą brzmieć jak kinowe hity.

Sony obiecuje wyraźne dialogi oraz głęboki bas z podwójnego, zintegrowanego subwoofera. Głośniki Sony X-Balanced Speaker Unit odgrywają ważną rolę w zwiększaniu głośności dźwięku przy równoczesnym osłabianiu zniekształceń i poprawie słyszalności głosu ludzkiego. Konstrukcję można zobaczyć od środka na poniższym renderze.

Sony HT-S2000 w kinie domowym

Nie ma oczywiście powodu, dla którego ten soundbar miałby nie dostać jeszcze głębszego basu. W każdej chwili można dokupić osobno model Sony SA-SW5 lub SA-SW3 i podłączyć go bezprzewodowo do kina domowego. By spotęgować wrażenie bycia w centrum wydarzeń, można zaś dołączyć do zestawu bezprzewodowe głośniki tylne Sony A-RS3S. Po podłączeniu zestawu do zgodnego telewizora Sony BRAVIA ustawienia dźwięku znajdziesz w menu, co dodatkowo ustawi dopasowanie go do Twojego salonu i gustu.

Nowa aplikacja do sterowania rozrywką

Sony wprowadza także zupełnie nową aplikację mobilną do sterowania multimedialnym sercem domu – Sony | Home Entertainment Connect. Apka pomoże szybko przygotować sprzęt do użycia i znacząco ułatwia dalszą obsługę czy rozwiązywanie problemów. Soundbar Sony HT-S2000 to pierwsze urządzenie, kompatybilne z tą aplikacją. Sony | Home Entertainment Connect zapewnia pełną kontrolę nad głośnością, polem dźwiękowym i innymi funkcjami soundbara. Jest też źródłem informacji o polecanych funkcjach i aktualizacjach.

Soundbar Sony HT-S2000 trafi do sklepów w czerwcu 2023 roku.

