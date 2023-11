Sony szykuje w Europie duże obniżki na PlayStation 5

Sony prawdopodobnie dla Europejczyków szykuje duże obniżki na konsole PlayStation 5. Wszystko z okazji Black Friday.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem PlayStation 5, to prawdopodobnie warto poczekać do Black Friday. Jest duża szansa, że Europejczycy będą mieli szansę kupić konsolę w dużo niższej cenie. W tej sprawie wygadali się Hiszpanie.

Tańsze PlayStation 5 na Black Friday

Na oficjalnym, hiszpańskim blogu PlayStation pojawiła się informacja na temat planowanych przecen z okazji Black Friday. Co ciekawe, dotyczą one standardowych modeli urządzenia, a nie nowej wersji PS5 Slim. Konsola z napędem ma zostać przeceniona z 549,99 euro na 429,99 euro. To aż 120 euro więcej w portfelu.

Oczywiście nie mamy pewności, że podobne promocje będą w całej Europie, ale jest na to spora szansa. PlayStation zazwyczaj globalnie planuje tego typu akcje, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że podobna promocja pojawi się także w Polsce.

Oferta ma obowiązywać od 14 do 27 listopada. Poza tym przecenionych ma być wiele gier. Na promocji dostępne będą między innymi:

Horizon Forbidden West za €39.99 (wcześniej €59.99)

Horizon Forbidden West Complete Edition za €49.99 (wcześniej €69.99)

Gran Turismo 7 za €39.99 (wcześniej €79.99)

God of War Ragnarok za €49.99 (wcześniej €79.99)

The Last of Us Part 1 za €49.99 (wcześniej €79.99)

Marvel's Spider-Man Miles Morales za €29.99 (wcześniej €59.99)

Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition za €49.99 (wcześniej €79.99)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection za €19.99 (wcześniej €49.99)

Ratchet & Clank: A Dimension Apart za €39.99 (wcześniej €79.99)

Returnal za €39.99 (wcześniej €79.99)

Destruction AllStars za €9.99 (wcześniej €19.99)

Ghost of Tsushima Directors Cut za €39.99 (wcześniej €79.99)

Death Stranding Directors Cut za €19.99 (wcześniej €49.99)

Demon's Souls za €39.99 (previously €79.99)

Sackboy: A Big Adventure za €29.99 (wcześniej €69.99)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: zuks.two / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech