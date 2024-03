Kup wybrany produkt Sony, a dostaniesz nawet 2500 zł zwrotu

Firma Sony ruszyła z promocją Cashback Sony 2024 I Zwrot na konto. Wybierając biorące w niej udział produkty z czterech kategorii (telewizory, słuchawki, aparaty i soundbary), można otrzymać do 2500 zł zwrotu na konto. Z kolei 1% ze sprzedaży biorących udział w akcji sprzętów ma być przeznaczony na wsparcie Fundacji Las Na Zawsze.

Naszym wspólnym celem jest posadzenie 1 hektara bioróżnorodnego, liściastego lasu, który nigdy nie zostanie wycięty, który będzie mógł rosnąć Na Zawsze, jako najlepszy prezent dla przyszłych pokoleń.

– napisała firma Sony w komunikacie

Sony Cashback – jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy zakupić wybrany produkt (patrz tabela poniżej) u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych Sony w okresie od 4 do 31 marca 2024 roku (włącznie). Następnie, po minimum 14 dniach od zakupu, trzeba wypełnić specjalny formularz i czekać na zwrot kwoty wymienionej w tabeli zamieszczonej poniżej.

Do efektywnego skorzystania z promocji potrzebne jest aktywne konto My Sony. Prośby o jego utworzenie będą przyjmowane od 18 marca do północy 28 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie zostaną przyjęte. Pozostałe wymagania oraz warunki uzyskania zwrotu znajdują się w regulaminie promocji.

Kategoria Produkt Kwota zwrotu Słuchawki WF1000XM5B.CE7 200,00 zł Słuchawki WF1000XM5S.CE7 200,00 zł Słuchawki WH1000XM5B.CE7 200,00 zł Słuchawki WH1000XM5S.CE7 200,00 zł Słuchawki WH1000XM5L.CE7 200,00 zł Aparaty ZV1BDI.EU 250,00 zł Aparaty ZV1FBDI.EU 250,00 zł Aparaty ZV1M2BDI.EU 500,00 zł Aparaty ZVE1BDI.EU 1 000,00 zł Aparaty ZVE1LBDI.EU 1 000,00 zł Telewizory XR55X90LAEP 350,00 zł Telewizory XR65X90LAEP 500,00 zł Telewizory XR65X95LAEP 850,00 zł Telewizory XR75X90LAEP 500,00 zł Telewizory XR75X95LPAEP 1 000,00 zł Telewizory XR85X90LPAEP 1 000,00 zł Telewizory XR85X95LPAEP 2 000,00 zł Telewizory XR98X90LAEP 2 500,00 zł Soundbary HTS2000.CEL 150,00 zł



