Smart Monitor M - jeszcze monitor czy już telewizor?

Smart Monitor to propozycja firmy Samsung, która łączy w sobie obsługę PC, urządzeń mobilnych oraz multimediów. Mamy zatem do czynienia z czymś, będącym zarówno monitorem, jak i telewizorem. Zapowiedziano dwie serie z tej linii.

Dla Samsunga monitory gamingowe i robocze nie są czymś nowym - dobrym przykładem wprowadzony na rynek w ubiegłym roku Space Monitor. A choć na Telepolis piszemy o tym producencie najczęściej w kontekście smartfonów, nie oznacza to, że nie rozwija on innej produkcji. Smart Monitor to najnowsza linia działu monitorów. Seria oznaczona jako M5 to dwa warianty - 27", kosztujący 230 dolarów (ok. 870 zł) oraz 32" za 280 dolarów (ok. 1050 zł). Druga seria to monitor M7. Tu również mamy 32", ale jakość obrazu to 4K, zaś cena - 400 dolarów (ok. 1,5 tys. zł).

Choć Smart Monitory nie są tak efektowne dla oka, jak Space, mają znacznie więcej funkcji. Podobnie jak telewizory Samsunga, także i tutaj mamy własny system operacyjny - Tizen OS. Wszystkie modele mogą łączyć się z Wi-fi i streamować treści HDR10 z takich serwisów, jak Hulu, Netflix, Apple TV, YouTube i innych. W monitorach można także instalować aplikacje ze sklepu producenta. Zwraca uwagę liczba złączy w obudowie każdego monitora. W M7 znajdziemy wejście USB-C, trzy porty USB-A 2.0 i dwa porty HDMI 2.0, w M5 - dwa porty HDMI 2.0 i dwa USB-A 2.0. W obudowach wszystkich modeli znajdują się także dwa głośniki 5W, które wspierają Bixby 2.0, Asystenta Google oraz Alexę. Są kompatybilne z AirPlay 2, dzięki czemu można przesyłać treści z urządzeń Apple.

Zobacz: Debiutuje układ Samsung Exynos 1080

Na tym nie koniec. Monitory mają moduł Bluetooth 4.2, dzięki czemu można podpiąć bezpośrednio do nich bezprzewodową myszkę lub klawiaturę. Poprzez wirtualną maszynę można połączyć się z Office 365 - i to bez konieczności posiadania komputera! Ponadto bezproblemowo obsługiwany jest DeX, obsługujący wszystkie smartfony od Galaxy S8 zaczynając. Na koniec dodam, że modele mogą stać, jak i wisieć na ścianie - dzięki zgodności ze standardem VESA 100x100.

Modele Smart Monitor M5 będą dostępne w przeciągu kilku kolejnych tygodni, M7 pokaże się na rynku w grudniu. Monitory będzie można nabyć poprzez stronę Samsunga oraz u wybranych sprzedawców.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: The Verge