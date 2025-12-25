Wiele osób na to czekało. Nadchodzą słuchawki Sony WF-1000XM6

Chociaż Sony nie radzi sobie najlepiej na rynku smartfonów, to japońska firma doskonale poczyna sobie w segmencie słuchawek. Dużą popularnością cieszą się zarówno modele nauszne z serii WH-1000XM, jak i tzw. pchełki z serii WF-1000XM. Te drugie za chwilę doczekają się nowej wersji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Słuchawki Sony WF-1000XM6

Słuchawki Sony WF-1000XM5 zadebiutowały już 2 lata temu. Przyszedł czas, aby w końcu zaprezentować światu kolejny model. Wiele wskazuje, że już wkrótce się to stanie. Nowy model, a konkretniej części do niego, pojawił się w jednym ze sklepów.

Mowa o stronie encompass. Na niej znalazły się już części do słuchawek Sony WF-1000XM6 w wersji białej oraz srebrnej. Data wysyłki została ustalona na 27 lutego 2026 roku. Na tej podstawie możemy domniemywać, że słuchawki zadebiutują prawdopodobnie na targach CES 2026, które tradycyjnie odbywają się w Las Vegas w pierwszych dniach stycznia.