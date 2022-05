Obudowa komputerowa, która schowa się w Twoim salonie

Planujesz złożenie komputera, który będzie pełnił rolę centrum multimedialnego? Nie chcesz by rzucał się w oczy? SilverStone ma coś dla Ciebie!

SilverStone Technology to tajwańska firma obecna na rynku od 2003 roku, która założona została przez byłych pracowników Cooler Mastera. Specjalizuje się ona w obudowach, zasilaczach, wentylatorach oraz akcesoriach komputerowych. Ich produkty znane są z dobrej przewiewności i kultury pracy.

SilverStone oferuje stonowany wygląd i przewiewność

Tajwańczycy nie boją się eksperymentować i co jakiś czas oferują konstrukcje odbiegające od przyjętych standardów. Czasami są to ślepe uliczki, innym razem strzały w dziesiątkę. Świetnym przykładem mogą być chociażby obudowy o odwróconym wnętrzu, które korzystają z naturalnego ruchu ciepłego powietrza ku górze.

SilverStone GD11 to najnowsza propozycja skierowana do fanów komputerów typu HTPC. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zestaw stereo, a tym samym nie będzie wyróżniać się w salonie. Jest to jednak obudowa o wymiarach 440 x 176 x 399 milimetrów, co daje nam pojemność 30,9 litra.

W środku zamontować możemy płyty główne ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 146 milimetrów, karty graficzne o długości do 340 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano trzy zatoki 3,5/2,5 cala.

Zarówno przedni, jak i boczne panele oraz tył są wentylowane, zapewniając dobrą cyrkulację powietrza i niskie temperatury. Zmieścimy tutaj do sześciu wentylatorów - dwa 120-milimetrowe na froncie, dwa na lewym i jeden na prawym boku oraz 80-milimetrowy z tyłu.

Fabrycznie otrzymujemy jedno większe "śmigło" o nieznanej specyfikacji. Fani układów chłodzenia cieczą powinni docenić możliwość zamontowania chłodnic o długości 240- lub 120-milimetrów. Panel I/O znajduje się z przodu i gości dwa USB 3.0, jedno USB typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Modelu SilverStone GD11 jak na razie próżno szukać na stronie producenta, pojawił się tylko w przecieku na chińskiej platformie Weibo oraz w jednym australijskim sklepie. Należy więc zakładać, że na premierę jeszcze sobie poczekamy. W Australii ma ona kosztować 205 AUD, czyli około 635 złotych.

Źródło zdjęć: Weibo

Źródło tekstu: oprac. własne