Signify prezentuje nowe lampy i akcesoria Philips Hue

Firma Signify zaprezentowała nową linię inteligentnych produktów Philips Hue. Wśród nich znalazło się pierwsze w pełni konfigurowalne oświetlenie szynowe z własną gamą świateł oraz przenośna lampa akumulatorowa do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Zaprojektuj oświetlenie swojego domu

Philips Hue Perifo to nowa linia produktów, złożona z indywidualnych szyn i lamp, które można łączyć ze sobą w celu stworzenia w pełni konfigurowalnego systemu oświetlenia. Możesz wybrać układ i długość szyny oraz wchodzące w jego skład światła, aby zyskać pełną kontrolę nad sposobem oświetlenia domu. Szyny można przymocować do ściany lub sufitu i podłączyć do standardowego gniazda elektrycznego lub istniejącego okablowania z wykorzystaniem dołączonego zasilacza. Następnie zaczyna się prawdziwa zabawa, kiedy podłączasz do szyny inteligentne światła i ustawiasz je dokładnie tak, jak chcesz. Na jednej szynie Perifo możesz dowolnie łączyć reflektory, lampy wiszące, listwy i tuby LED, aby stworzyć nastrój na każdą okazję, jednocześnie zyskując niepowtarzalny wystrój wnętrza.

Zgodnie z motywem elastyczności i przemyślanego wzornictwa, teraz możesz zabrać inteligentne światło z salonu na stół na patio albo w dowolne inne miejsce wewnątrz i na zewnątrz domu, dzięki nowej przenośnej lampie stołowej Philips Hue Go. Lampa została zaprojektowana z myślą o użytku we wnętrzach lub na zewnątrz i jest wyposażona w silikonowy uchwyt, który ułatwia noszenie jej wszędzie, gdzie potrzebne jest światło. Przenośna lampa stołowa Hue Go działa nawet 48 godzin na zasilaniu akumulatorowym i można łatwo naładować ją za pomocą dołączonej podstawy z ładowarką.

Inteligentne oświetlenie łazienki może stać się bardziej stylowe i eleganckie dzięki nowej linii lamp łazienkowych Philips Hue Xamento w kolorze czarnym. Reflektor wpuszczany oferuje subtelne, nowoczesne wzornictwo i inteligentne światło o mocy 350 lumenów w milionach kolorów z możliwością przyciemniania. Urządzenie można kupić pojedynczo lub w trójpaku. Lampa sufitowa Philips Hue Xamento w kolorze czarnym może stanowić dekoracyjny element łazienki, a jednocześnie wypełniać przestrzeń subtelnym, rozproszonym światłem. Może ona świecić z jasnością 2350 lumenów w milionach kolorów, można ją również przyciemnić. Linię łazienkową Xamento w kolorze czarnym zaprojektowano specjalnie z myślą o łatwej instalacji oraz użytkowaniu w wilgotnych miejscach.

Stwórz własny wschód Słońca

Inteligentne oświetlenie może poprawić samopoczucie i pomóc w codziennych czynnościach dzięki nowej automatyzacji pobudki – Wschód Słońca. Nowy efekt z przejściem od barwy niebieskiej do miękkiego pomarańczowego światła naśladuje Słońce ukazujące się nad horyzontem, zapewniając relaksującą pobudkę rano lub o dowolnej porze dnia. Automatyzację Wschód Słońca można znaleźć w aplikacji Philips Hue na karcie Automatyzacje – Pobudka (w przypadku użytkowników Hue Bridge) oraz na karcie Rutyny (w przypadku użytkowników Bluetooth). Można ustawić żądany czas trwania efektu oraz porę dnia. Użytkownicy istniejącego stylu budzenia mogą wypróbować nowy efekt, wybierając opcję Wschód Słońca na ekranie edycji automatyzacji.

Automatyzacja Pobudka – Wschód Słońca jest zoptymalizowana pod kątem lamp gradientowych i zadebiutuje wraz z nową linią lamp Philips Hue Signe gradient. Nowe lampy Signe ze smukłym profilem i podstawą w kolorze naturalnego drewna zostały zaprojektowane tak, aby podkreślać charakter wnętrza, a jednocześnie stanowić subtelny akcent w sypialni. Są one dostępne w wersji stołowej i podłogowej.

Ustawiaj i reguluj sceny świetlne

Przełącznik Philips Hue Tap dial switch to nowe akcesorium, który ma zapewnić użytkownikom jeszcze bardziej spersonalizowaną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem domowym. Philips Hue Tap dial switch ma cztery przyciski, a każdy można zaprogramować do sterowania inteligentnym światłami w nawet trzech różnych pomieszczeniach lub strefach domu. Philips Hue Tap dial switch oferuje również intuicyjne sterowanie przyciemnianiem — im szybciej lub wolniej obracasz tarczą, tym szybciej lub wolniej ciemnieją albo rozjaśniają się inteligentne światła. Przełącznik ma elegancką, matową obudowę w kolorze czarnym lub białym, co pozwala dopasować go do wystroju wnętrza w każdej części domu. Można go również używać jako ręcznego pilota, a nawet zamontować magnetycznie na dowolnej metalowej powierzchni.

W Philips Hue uważamy, że dostosowywanie i bezproblemowe sterowanie naszymi inteligentnymi światłami ma kluczowe znaczenia dla cieszenia się spersonalizowanym oświetleniem w dowolnej części domu. Nasza nowa linia produktów oferuje klientom jeszcze elastyczniejsze opcje inteligentnego oświetlenia, takie jak czy chodzi o stworzenie właściwego nastroju, czy o wspomaganie codziennych czynności, czy też o dodanie eleganckiego akcentu wewnątrz albo na zewnątrz domu.

– powiedział Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue, Signify

Dostępność i ceny

Philips Hue Perifo (szyna czarna / szyna biała) – koniec lata 2022, od 230 do 415 zł ,

, Philips Hue Perifo (złącze czarne / złącze białe) – koniec lata 2022, od 95 do 140 zł ,

, Philips Hue Perifo (zasilacz ścienny / zasilacz sufitowy) – koniec lata 2022, 460 zł ,

, Philips Hue Perifo (reflektor / lampa wisząca / listwa LED / tuba LED) – koniec lata 2022, od 555 do 1380 zł ,

, Philips Hue Go – koniec lata 2022, 690 zł ,

, Philips Hue Signe gradient (lampa podłogowa) – czerwiec 2022, 1105 zł ,

, Philips Hue Signe gradient (lampa stołowa) – czerwiec 2022, 1610 zł ,

, Philips Hue Xamento (reflektor wpuszczany) – czerwiec 2022, 370,00 zł w opakowaniu pojedynczym / 1015 zł w trójpaku ,

/ , Philips Hue Xamento M (lampa sufitowa) – czerwiec 2022, 1015 zł ,

, Philips Hue Tap dial switch (biały/czarny) – czerwiec 2022, 230 zł.

Więcej informacji o Philips Hue można znaleźć na stronie www.philips-hue.com.

Zobacz: Philips Hue zwizualizuje muzykę ze Spotify

Zobacz: Philips Hue Play: poczuj się jak w kinie dzięki taśmie LED z kolorowym gradientem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Signify

Źródło tekstu: Signify