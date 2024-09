Sharp na IFA 2024: telewizory, audio i e-mobilność

Na tegorocznych targach IFA 2024, Sharp Consumer Electronics zaprezentował nowatorskie produkty, które mogą odmienić nasze codzienne życie. Od telewizorów z najnowszymi technologiami obrazu, po innowacyjne rozwiązania w dziedzinie e-mobilności.

Na tegorocznych targach IFA 2024, Sharp zaprezentował innowacyjne produkty, które znacząco poszerzają ofertę firmy w dziedzinie telewizji, audio i e-mobilności, pod hasłem "Simply Better Lifestyle" (po prostu lepszy styl życia). W centrum uwagi znalazły się nowe telewizory, soundbary oraz hulajnogi i rowery elektryczne. Sharp zademonstrował również przenośne głośniki i radio, które podkreślają zaangażowanie firmy w dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla stylu życia w ruchu.

Nowe telewizory Sharp AQUOS: MiniLED i QLED

Sharp AQUOS XLED miniLED i AQUOS 4K TV z technologią QLED to flagowe produkty, które łączą w sobie najnowsze innowacje w zakresie obrazu i dźwięku. Wyposażone w technologię AI Image Enhancement i system dźwiękowy Harman-Kardon, telewizory te mają zaoferować użytkownikom kinowe doznania wizualne i dźwiękowe. Wyposażono je w takie technologie, jak Dolby Vision IQ, FreeSync Premium czy Dolby Atmos, co sprawia, że mogą być idealnym wyborem zarówno dla miłośników kina domowego, jak i graczy. Ponadto obsługa VRR 144 Hz i Google TV zapewnia płynność działania oraz integrację z nowoczesnymi ekosystemami inteligentnych domów.

Seria Q: Soundbary dla wymagających użytkowników

W kategorii audio, Sharp zaprezentował między innymi nowe soundbary z serii Q, które zostały dostrojone przez specjalistów z Devialet. Ma to gwarantować wyjątkową jakość dźwięku. Modele z Dolby Atmos i DTS oferują realistyczne wrażenia dźwiękowe, które można rozszerzyć dzięki opcjonalnym głośnikom tylnym. Soundbary dostępne są w konfiguracjach 3.1.2 i 5.1.2, a z tylnymi głośnikami osiągają pełen dźwięk przestrzenny 7.1.4. Oferują one moc nawet do 650 W, co w połączeniu z bezprzewodowym subwooferem gwarantuje potężny i czysty dźwięk.

Dostępność nowych soundbarów w Europie jest planowana na styczeń 2025 roku. Model HT-SBW53121 będzie dostępny w cenie 1999 zł, natomiast bardziej zaawansowany HT-SBW55121 w cenie 2999 zł. Dla osób poszukujących dodatkowych możliwości dźwiękowych, tylne głośniki HT-SPR52021 dostępne będą za 1199 zł.

Sharp XParty Sing: głośnik imprezowy na każdą okazję

Nowy głośnik imprezowy Sharp XParty Sing PS-932 to idealny towarzysz każdego spotkania towarzyskiego. Oferuje do 13 godzin odtwarzania, wodoodporność na poziomie IPX4 oraz funkcję karaoke z mikrofonem. Z Bluetooth 5.3 i możliwością szybkiego ładowania, PS-932 zapewnia też dynamiczny dźwięk i efekty świetlne, co czyni go niezastąpionym na każdej imprezie. Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, istnieje opcja połączenia dwóch głośników w systemie Duo Mode.

XParty Sing PS-932 będzie dostępny w całej Europie od października 2024 roku, a jego sugerowana cena detaliczna to 599 zł.

Kieszonkowe radio Sharp DR-P520 „Osaka”

Sharp DR-P520 "Osaka" to kompaktowe radio DAB+ z zaawansowaną technologią BestTune, które automatycznie wybiera najlepsze źródło sygnału spośród FM, DAB i DAB+. Radio wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz z funkcją slajdów, wbudowany akumulator litowo-jonowy oraz możliwość ładowania przez USB-C, co czyni je praktycznym towarzyszem w podróży.

Radio DR-P520 „Osaka” trafi na rynek europejski w styczniu 2025 roku w cenie 299 zł.

E-mobilność: Rower i skutery elektryczne

Sharp rozwija także ofertę e-mobilności, prezentując aż 19 nowych modeli e-rowerów, które powinny zaspokoić potrzeby użytkowników miejskich, trekkingowych oraz transportowych sprzętów tego typu. Nowa seria obejmuje składane rowery, rowery miejskie i rowery cargo, które idealnie sprawdzą się w codziennych dojazdach do pracy czy na zakupy. Oprócz tego Sharp wprowadza nowe e-hulajnogi KT3 i KT4, które wyróżniają się nową paletą kolorów oraz ulepszonymi parametrami technicznymi.

